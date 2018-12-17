BÜYÜKELÇİ İNHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

1970’li yıllarda Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapmış, 1974 Barış Harekatı’nın Türkiye Büyükelçisi Asaf İnhan dün son yolculuğuna uğurlandı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından mesaj yayımlanarak, İnhan’ın ailesine ve Türk hariciyesine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Açıklamada “Barış Harekatı öncesi ve sonrasındaki kritik süreçte büyük emek vermiş, Kıbrıs Türk Halkı’nın ve KKTC’nin Kurucu Liderleri’yle birlikte çalışmış olan ve 14 Aralık 2018 Cuma günü vefat eden değerli Büyükelçi İnhan’a Allahtan rahmet dileriz. Ailesinin ve Türk Hariciyesinin başı sağolsun” denildi.