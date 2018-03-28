Çağla Şıkel'in Hapsi İsteniyor!
Çağla Şikel'e şok!
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Maliye, 2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Çağla Şıkel’den şikayetçi oldu. Çağla Şıkel’in 3 ila 5 yıl hapsi isteniyor
stanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri, 27 Ekim'de 'bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında çalışan Çağla Şıkel'i denetledi. Yapılan denetimde, 2013 yılında muhtelif firmalar tarafından düzenlenen ve gerçek dışı, satışa dayanmayan sahte faturalara rastlandı.
İHBAR EDİLDİ
Çağla Şıkel'in bu faturaları gider hesabında gösterip vergi ödemelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Müfettişler hemen konuyla ilgili rapor hazırladı. Raporla birlikte sahte faturaların asıllarına el konularak, durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Şıkel'e dava açıldı.
MUHASEBECİYİ ŞİKAYET ETMİŞTİ
Çağla Şıkel, bir süre önce yüklü miktarda vergi cezası gelince 1 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenmiş, o dönem çalıştığı muhasebecinin kendisini dolandırdığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Muhasebeci Erdal D. hâlâ aranıyor.
Etiketler : Çağla Şıkel, vergi, usulsüzlük, hapis istemi
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