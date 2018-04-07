ÇALINTI TELEFONLARIN SAYISI YÜKSELİYOR!

Mağusa’da Dostel İletişim’de satış sorumlusu olarak çalışan ve sahte taahhütnameler ile çok sayıda cep telefonu sirkat ettiği iddia edilen zanlı Bilge Tarkuç ile konu telefonları zanlı Tarkuç’tan alarak sattığı iddia edilen zanlı Y.G. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Turkcell Bayisi olan Dostel İletişim’de satış sorumlusu olarak çalışan ve müşterilerin kimlik bilgileri ile sahte taahhütnameler hazırlayıp çok sayıda cep telefonu sirkat ettiği iddia edilen zanlı Bilge Tarkuç ile konu telefonları zanlı Tarkuç’tan alarak sattığı iddia edilen zanlı Y.G dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahtekarlıkla para temini”, “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “Hırsızlık mal kabulü” suçlarıyla ilgili olarak 17 gündür tutuklu bulunan ve dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Tarkuç ile G.’nin tutukluluk süresi 7’şer gün daha uzatıldı.

17 gündür tutuklular

Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, 2017-2018 yılları arasında Dostel İletişimde satış sorumlusu olarak çalışan zanlı Bilge Tarkuç’un, daha önceden Turkcell müşterisi olan kişilerin isimlerine kendilerinden habersiz taahhütname düzenleyip şuana kadar tespit edilen 96 telefonu isimlerine düzenlediği kişilere vermek yerine zanlı Y.G.’ye vermek suretiyle cep telefonlarını satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri yönünde şahadetler olduğunu anımsattı. Zanlılara toplamda 17 gün tutukluluk alındığını söyleyen Yücetürk, tutukluluk süreleri boyunca yapılan soruşturmalarda konu taahhütnameler ve emarelerin tespit edilmeye çalışıldığını ve gerek cep telefonu şirketlerinden, gerek telefonları satın alan kişilerden, gerekse taahhütnamelerde adı geçen kişilerden ifadeler ve el yazı örneklerinin temin edildiğini belirtti.

Zanlı Tarkuç, 3 ay içerisinde, 29 bin TL tutarındaki taahhütlerin aylık bedelini ödedi

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, yapılan soruşturmada zanlı Bilge Tarkuç’un bu suçun işlendiği dönemde toplamda 4 bin 520.64 TL hukuk mazbatası ödediğinin tespit edildiğini açıkladı. Yücetürk, yine yürütülen tahkikat kapsamında zanlı Tarkuç’un çalıştığı Dostel İletişim Şirketine post cihazı vasıtasıyla kendisine ait kredi kartıyla 5 Ocak tarihinde 5 bin 150.99 TL,

5 Mart tarihinde

3 bin 637.35 TL, 16 Mart tarihinde 2 bin 465.79 TL bu yapmış olduğu taahhütnamelerin aylık bedellerini herhangi bir mahkeme celbi gelmemesi veya adli boyuta gitmemesi amacıyla ödediğinin tespit edildiğini açıkladı. Yücetürk, yine zanlı Tarkuç’un kendisine ait kredi kartıyla 27 Şubat tarihinde bir iş yerine kendisine ait kredi kartıyla 11 bin 856.99 TL, 15 Mart tarihinde ise başka bir iş yerine 5 bin 902.35 TL taahhütnamelerin aylık bedellerini ödediğinin tespit edildiğini belirten Yücetürk, yine zanlı Tarkuç’un Mağusa’daki özel bir hastaneye 17 Aralık 2017 ve

18 Ocak 2018 tarihleri arasında Bin 661 TL ödeme de yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Tespit edilen cep telefonları emare

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, GSM şirketlerinden gelen dökümler sonucu 9 adet cep telefonunun emare olarak alınıp konu kişilerden de ifadeler temin edildiğini belirterek, toplamda Mağusa’da 12, Lefkoşa’da 14 olmak üzere 26 adet cep telefonunun emare alındığını ve 70 telefonun ise hala daha arandığını açıkladı. Tahkikat süresince Lefkoşa’da toplam 30 adet taahhütname ve 30 adet cep telefonunun tespit edildiğini ve bu 30 telefondan 14’ünün emare alındığını, 16 tanesinin ise arandığını belirten Yücetürk, Mağusa’da ise 66 cep telefonu olduğunu, 35 adet taahhütname bulunduğunu ve 31 adet taahhütnamenin ise arandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Yücetürk, zanlıların 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

7 gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Bilge Tarkuç ile Y.G’nin tahkikat maksatları bakımından 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yeni Bakış