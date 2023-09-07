Çalışma Bakanlığı’ndan Sosyal Sigortalar Dairesi hakkında açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi’yle çalışan sözleşmeli doktorlar tarafından yazılan reçeteler ve daireyle sözleşmeli serbest çalışan eczanelerden indirimli olarak alınan ilaçlarla ilgili Sosyal Sigortalar Dairesi’nin verdiği hizmetlerin durdurulduğu yönündeki bilgilerin doğru olmadığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir süredir Sosyal Sigortalar Dairesi ile çalışan sözleşmeli doktorlar tarafından yazılan reçeteler ve daire ile sözleşmeli serbest çalışan eczanelerden indirimli olarak alınan ilaçlarla ilgili Sosyal Sigortalar Dairesi’nin verdiği hizmetlerin durdurulduğu yönünde doğruluğu olmayan bilgilerin sigortalılara ve eczanelere ulaştığı ifade edilerek, Sosyal Sigortalar Dairesi personelinin bu konuda çeşitli sorular ile karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından sigortalılara yönelik sürdürülen hizmetlerin eksiksiz bir şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, sigortalılar tarafından bu türden asılsız bilgilere itibar edilmemesi istendi.

BRT