GÜRCAFER:ERCAN İNŞAATI İÇİN DENETİM YAPILMASI ENGELLENİYOR

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Başkanı Cafer Gürcafer, T&T Havalimanı İşletmesi’nin Ercan Havalimanı’nın pist ve tünel inşaatına yapılmak istenen denetimlerin engellendiğini savundu.

İnşaat Encümeni Yönetim Kurulu’nda bulunan teknik elemanların aynı zamanda havaalanı inşaatında görev yaptığını belirten Gürcafer, bunun devleti töhmet altında bıraktığını kaydetti.

K.T. İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer yaptığı açıklamada, T&T Havalimanı İşletmesi’nin Ercan Havalimanı’nın pist ve tünel inşaatında usulsüz olarak işçi çalıştırılmasına ve 19/98 Sayılı Kayıt ve Denetim Yasası’nın ihlal edilmesine göz yumulduğunu ileri sürerek, İnşaat Encümeni ekiplerince yapılmaya çalışılan denetimlerin ise engellendiğini söyledi.

Gürcafer, yerli müteahhit çalıştırma zorunluluğuna uymadığını belirttiği T&T Havalimanı İşletmesi’nin, usulsüz olarak Türkiye’den getirttiği 75 işçiyi çalıştırmaya devam ettiğini savunarak, devletin ve toplumun çıkarlarını gözetmek için görevlendirilmiş, aynı zamanda İnşaat Encümeni Yönetim Kurulu üyesi olan devletin kontrol elemanlarının, söz konusu şirketin elemanları gibi davranmalarının devleti töhmet altında bırakan spekülasyonlara neden olduğunu ileri sürdü.

İnşaat Encümeni, ülkedeki tüm inşaatları denetleyen organ iken, İnşaat Encümeni yönetiminde görev yapan kamu görevlisi teknik elemanların aynı zamanda havalimanı inşaatında görev yapıyor olmasının kuvvetlerin ayrıştırılması ilkesine ters olduğunu belirten Gürcafer, şöyle devam etti.

“Öte yandan Havalanı ihalesinin, Havaalanı inşaatı deneyimi bulunan ve havaalanı ihalesinin şartnamesinde yer alan ilgili maddeye uygunluk sağladığı için, T&T konsorsiyumunun ihaleyi almasında etken olan Terminal Yapı ekarte edilerek, deneyimi bulunmayan Taş Yapı firmasının müteahhitlik yapmasına da devlet tarafından seyirci kalınmaktadır.

Devlet yetkililerini, polisi, Savcılığı ve Sayıştay Başkanlığı’nı bir an önce bu yanlışa müdahale ederek, usülsüzlüğe son vermeye çağırırız.”