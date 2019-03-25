SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Şubat 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan %35’i oranında kısmi ödemesi bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Şubat 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 831 üretici için toplam 14,902,816.34 TL’lik olan ödemenin geriye kalan 5,215,985.70 TL üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.