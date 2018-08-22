Çatalköy'de Hırsızlık

Çatalköy’de bir iş yerinin araç park yerinde Candel Deniz Korkusuzcan’ın alışveriş sepeti içerisinde unuttuğu bayan çantası ve çanta içerisinde muhafaza edilen sürüş ehliyeti ile 3000 TL ve 3000 sterlin nakit parayı çalan T.D.C. (K-54), tutuklandı.

18 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.