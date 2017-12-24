ÇATALKÖY’DE PARK HALİNDEKİ ARAÇ CAYIR CAYIR YANDI

Dün gece yarısı 00:30 sıralarında, Çatalköy’de faaliyet gösteren Cratos hotel’in plaj kısmındaki park alanın içerisinde bulunan Erol Dokuyan'a ait HB 707 plakalı salon araçta, ön paneli içerisindeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın çevrede bulunan kişiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın ön paneli, göstergeleri, elektrik aksamları, ön koltukları, iç döşemesi yanarak hasar görürken aracın ön camı ve tavan camı ısıdan kırılmak suretiyle zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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