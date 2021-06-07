Çatalköy’de yangın!
Çatalköy’de yangın!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17:30 sıralarında, Çatalköy’de Bülent Koçarslan tatil köyünün güney kısmındaki ormanlık arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde makilik alan, 25 adet çam ve 2 adet selvi ağacı tamamen, 11 çam ağacı ise kısmen yanarak zarar meydana geldi.
Yangın Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Polisin soruşturması devam etmektedir.
BRTK
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