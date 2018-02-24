'Çatlayın çok güzelim'

Mart ayında 18 yaşına girecek olan Aleyna Tilki’nin Malibu sahilinden paylaştığı fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mart ayında 18 yaşına girecek olan Aleyna Tilki’nin Malibu sahilinden paylaştığı fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri,“Photoshop’u abartmışsın, 2 ayda hem uzamış hem de

zayıflamışsın. O sen olsan bari!” yorumunda bulundu.