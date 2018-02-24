'Çatlayın çok güzelim'
'Çatlayın çok güzelim'
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Mart ayında 18 yaşına girecek olan Aleyna Tilki’nin Malibu sahilinden paylaştığı fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Mart ayında 18 yaşına girecek olan Aleyna Tilki’nin Malibu sahilinden paylaştığı fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri,“Photoshop’u abartmışsın, 2 ayda hem uzamış hem de
zayıflamışsın. O sen olsan bari!” yorumunda bulundu.
Photoshop iddialarına Tilki şu yanıtı verdi: “Fotoğraflarımda da o kadar güzelim ki demek ki gerçek olduğuna inanamıyorlar. Bir tane filtre yok fotoğrafımda. Çatlayın.”
Etiketler : Aleyna Tilki
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