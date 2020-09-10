Çavuşoğlu:Bu sene Kolej sınavları konusunda sınavsız kolej görüşlerini dinleyip, değerlendirme yapacağım

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, sendikaların açıklamaları, online eğitim, 1 Ekim’den sonra eğitimde alınacak kararlar ve yüksek öğrenimle ilgili soruları yanıtladı. “Sendika temsilcileri madem bu kadar siyasete girmek istiyorlar bir partiden aday olsunlar ve yüce fikirlerini paylaşsınlar“ Sendikaların açıklamalarına değinen Çavuşoğlu şu ifadelere yer verdi; “Daha önce okulların açılıp açılmaması yönünde kararlar tartışıldığında sendikalar beni özel dershanelerle işbirliği yapmakla suçladı, 1 Eylül’de Bakanlar Kurulunda ilkokul 2’ye kadar olan sınıfları 7 Eylül’de açma kararı sonrası bu sefer de özel okullarla işbirliği içinde olduğumu söylemeye başladılar.

Son olarak ise niye okulları kapatmıyoruz diye eylem yaptılar. Eğitimde siyaset yapmamanın doğru olduğunu her zaman söyleyen biri olarak maalesef görevi eğitim vermek olanlar, bizden daha fazla siyaset yapıyorlar. Sendika temsilcileri madem bu kadar siyasete girmek istiyorlar bir partiden aday olsunlar ve yüce fikirlerini paylaşsınlar. “Her açıklamanın tersini yapmak, toplumda prim yapmıyor” Bu ülkedeki hiçbir partinin halka iyi hizmet verdiğini düşünmüyorlarsa bir parti kursunlar ve aday olsunlar. Her açıklamanın tersini yapmak toplumda pirim yapmıyor.

Son 15-20 gündür yaptıkları açıklamalarına bakacak olursak bu net olarak görürüz. “ “Ülkemizde birçok karar bilimsel zeminle, sosyal medya zemini arasında gidip geliyor” Bakan Çavuşoğlu, 1 Ekim tarihine kadar tüm eğitim kurumlarının eğitime ara vermesi kararını da değerlendirerek, “Güney Kıbrıs vakaların en yoğun olduğu zamanda eğitimi açmayı denedi. Dünyanın birçok yerinde eğitim yapılıyor. Önümüzdeki hafta Güney’de tam zamanlı dönüşümsüz eğitim açılıyor. Biz okulları dönüşümlü açmak için öğretmenlerimiz ve yetkililerle gerekli tüm alt yapıyı oluşturduk.” dedi ve ekledi; “Ancak ülkemizde birçok karar bilimsel zeminle, sosyal medya zemini arasında gidip geliyor.

Bizim, okulları ilkokulu 2 ‘ye kadar açmamızda bilimsel bir zemin vardı ancak son 3 gün içerisinde artan vakaların ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’ndan durumu kontrol altına alabilmek ve riski arttırmamak adına okulların açılmasının bir süre ertelenmesi kararı çıktı. Biz çıkan karara saygı gösterdik. Bizim inadımız sadece toplumun menfaatidir. Sağlık Bakanlığı’nın bu kararına saygı duyduk.” “Yeni eğitim modelinde dünyaya uyum sağlamaya çalışıyoruz” Yeni eğitim modelinde dünyaya uyum sağlamaya çalıştıklarını da belirten Çavuşoğlu, bazı öğretmenlerin “online eğitim bizim görevimiz değildir” ifadesinde bulunduklarını kaydederek, bu konuda görev yetki ve sorumlulukları dahilinde, amiri tarafından verilen işmi yapmayanlarla ilgili gerekli adımları atacaklarına dikkat çekti. “Online eğitimle ilgili eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor, bu konuda seferberlik halindeyiz” Online eğitim konusunda, maddi eksikliklerinden dolayı eğitim almakta zorluk çeken öğrencilerin okullarındaki imkanları, yetkililerin denetimi altında kullanmaları için talimat verdiğini sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, “Pandemi dünyaya yeni bir sistem getirdi.

Online eğitimle ilgili eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm dünyada yeni geçilen bu sistemde eksiklikler var. Eğitim Bakanlığı ile bu konuda seferberlik halindeyiz.” ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu ayrıca 1 Ekim’de okulların açılması konusunda şu anda bir yanıt veremeyeceğini belirterek, bu konuda telafi programlarının hazırlanacağının altını çizdi. “Bu sene Kolej sınavları konusunda sınavsız kolej görüşlerini dinleyip, değerlendirme yapacağım “ Çavuşoğlu, kolej sınavlarıyla ilgili gelen soru üzerine “Bu sene Kolej sınavları konusunda sınavsız koleje giriş olup olmayacağı ile ilgili ise gerek ilköğretim sendikasını dinleyerek, gerekse uzmanların görüşlerini alarak değerlendirme yapacağım” dedi. “Öğrenciler PCR ya da karantina ücreti ödemeyecek” Üniversitelerin açılması konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Geldiğimiz aşamada öğrencilerin seyahat etme gibi konularda sıkıntı yaşayacağı bir dönemdeyiz.

Bu kapanma güdüsü bizi üniversitelerle ilgili yeni kararlar alma yoluna sokacaktır. Mutlaka üniversitler açılacak yüz yüze mi online bir sistemde mi olacak Sağlık Bakanlığı ile karar vereceğiz. Öğrenciler PCR ya da karantina ücreti ödemyeceklerdir. Tüm sıkıntılara rağmen geçen yılın aynı dönemine göre kayıt oranları çok daha yüksek. Önümüzdeki ek yerleştirme olan bir hafta burada gelişleri durdurma gibi kararlar aldık. Bu maalesef olumlu olmayacaktır.”