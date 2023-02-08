Çavuşoğlu:KKTC ekibinden herhangi birine ulaşmış değiliz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman’da İsias Otel enkazında çalışmaların sürdüğünü belirterek, “ KKTCekibinden herhangi birine ulaşmış değiliz” dedi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ” Adıyaman’da 3. Gündeyiz.170 kişilik ekibimizle aralıksız sürdürülen çalışmalarda toplam 14 kişiye ulaşılmıştır.izmirli Anıl zeybeğin dışındakileri kaybettik.Yakın yığıntılardan çıkan seslere verilen destekle 4 kişi kurtarılmıştır.Bu saate kadar KKTC ekibinden herhangi birine ulaşmış değiliz.Bu gün arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize ulaşmayı bekliyoruz.Allah evlatlarımızı ve arkadaşlarımızı korusun inşallah” dedi.

BRT