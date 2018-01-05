ÇAYIN İÇERİSİNE 1 KAŞIK ATARSANIZ...

Canan Karatay'ın önerdiği tereyağlı çayın faydaları

Canan Karatay geçtiğimiz günlerde çaya şeker yerine tereyağı atın açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, gerçekten çayın içerisine tereyağı mı katmak gerekiyor, Canan Karatay'ın önerdiği tereyağlı çay gerçekten faydalı mı?

Rahatlatıcı ve hafifletici etkisi sayesinde çay toplumuzun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Farklı kültürlerde de tüketilen siyah çayın tüketimi kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Türkiye de şekerli ve sade, Tibet'te tuzlu, İngiltere'de ise sütlü olarak içilmesi tercih edilmektedir.

Tibetliler aynı zamanda sade çay demledikten sonra çayın suyunu çay fıçısına koyarlar. Sonrasında tereyağı, tuz, yumurta ve ceviz gibi yiyecekler eklerler.



Canan Hoca'nın da dediğini zamanında Tibetliler yapmış oluyor. Canan karatay çaya şeker yerine tereyağı konulmasını şiddetle tavsiye ediyor.



Peki, çaya tereyağı koymanın faydaları nelerdir?

Çaya faydasından çok zararı olan şeker yerine tereyağının az miktarda katılması antioksidan kaynağı, az da olsa protein kaynağı ve kolesterol açısından da yararlı etkileri gösterir.

Ciltte oluşan çatlakları yok ederek parlaklık kazandırır. Protein kaynağıdır. Bağışıklık sisteminin yüksek bir şekilde korunmasını sağlar.



Tereyağı çaya nasıl ilave edilir?