ÇELER: YARIN İÇİN İNŞAAT FAALİYETİNDE BULUNMA İZİNLERİ GERİ ÇEVİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Tezel Baykent başkanlığındaki İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’ni kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Çeler, kabuldeki konuşmasında, iş kazalarını, “iş cinayeti” olarak niteledi v e bunların önüne geçilememesinin yürek yakıcı olduğunu söyledi.

Çeler,iş kazalarının, tüzüklerin uygulamasında devamlılık olmamasından kaynaklandığını ve bunun toplumda endişe yarattığını kaydetti.

Ülkeye geldiği andan itibaren her işçinin devletin sorumluluğunda olduğuna dikkati çeken Bakan Çeler ‘Bugünden itibaren bakanlığımız bünyesinde yürütülen çalışmalar ve yasal prosedür neyse bunun ağırlığını her kesim üzerinde hissedecek” dedi

Bakan Çeler, işverenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan dilekçeyle talep ettiği pazar günleri inşaat faaliyetinde bulunma izinlerinin göreve yeni gelmesinden dolayı değerlendirilemediğini ancak yarın için talep edilen izinlerin geri çevrildiğini söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Tezel Baykentde, bu görevin sosyal konulara duyarlı kişiliğiyle bilinen Zeki Çeler tarafından yürütülecek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

“İnsan hayatının sıfırla çarpıldığı bir çalışma hayatının her zaman karşısında olacağız” diyen Baykent, iş sağlığı ve güvenliği alanında her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.