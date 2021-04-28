Cenevre’deki Kıbrıs Görüşmeleri ikinci gününde

İsviçre’nin Cenevre kentinde dün başlayan 5+1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konferansı bugün devam ediyor. Konferansın ilk günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün tüm katılımcıların yer alacağı toplantı yapacak.

Guterres başkanlığında gerçekleşecek toplantının ardından toplantının heyetler arası görüşmelerle sürmesi bekleniyor.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis dün geldikleri Cenevre’de Guterres’in verdiği resepsiyonda bir araya geldi. Kıbrıs saati ile 21.45’te Guterres’in evsahipliği yaptığı resepsiyona Tatar ile Anastasiadis’in yanısıra, garantör ülke temsilcileri olarak Cenevre’de bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab katıldı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1+2 formatında kısıtlı davetlinin bulunduğu resepsiyonda Cumhurbaşkanı Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve özel temsilci Ergün Olgun eşlik etti. Cenevre’deki görüşmelerin 29 Nisan Perşembe günü tamamlanması planlanıyor.

TATAR-GUTERRES GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar’ın gün BM Genel Sekreteri Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol, yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Tatar’ın “Aynı şeyi yaparak farklı bir sonuç elde edilemeyeceğine” vurgu yaptığını belirtti.

Doğruyol, “Cumhurbaşkanımız, uzun yıllardır görüşülen ve bir sonuç alınamayan federal zemindeki müzakerelerin, Kıbrıslı Türkler aleyhine kurgulanan ve ‘kabul edilemez’ görülen statükoyu devam ettirmekten başka bir amaca hizmet etmediğini de dile getirdi. Bu şartlar altında, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki Devlet’in iş birliği zemininde olan uzlaşı vizyonunun, oyunun kurallarını olumlu yönde değiştiren, ileriye dönük ve gerçekçi bir uzlaşı zemini olduğunu anlattı” dedi.