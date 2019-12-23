CEVDET ÇAĞDAŞ HAYATINI KAYBETTİ!
Acı kayıp!
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Ülkemizin yetiştirdiği değerlerden; eğitimimizin, sanatımızın, kültürümüzün duayeni, yazar-şair-ressam; Mevlevi Tekke Müzesi Kurucusu ve Müdürü, emekli eğitim müfettişi, Cevdet Çağdaş 93 yaşında hayatını kaybetti.
Çağdaş’ın cenazesi yarın öğle namazından sonra Lefkoşa’da toprağa verilecek…
Etiketler : Cevdet Çağdaş, vefat
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