CEZAEVİNDE SABAHA KADAR GREV!

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Cezaevindeki gardiyanların can güvenliği olmadığı gerekçesiyle başlatılan eylemde, 435 mahkuma çok az sayıda gardiyanın baktığı bildirildi.

Sabaha kadar eylem ve grevdeyiz

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, konuyla ilgili KIBRIS'a yaptığı açıklamada, cezaevinde artan mahkum sayısı ve gardiyan sayısının yetersiz kalmasından ötürü yarın sabaha kadar eylem ve grevde olduklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı'yla görüştüklerini de dile getiren Bengihan, 435 gardiyan sayısının yetersiz kaldığını, çalışanların can güvenliğinin olmadığını ve mahkumların da hak ettiği hizmeti alamadığını kendisine ilettiklerini ancak bir dönüş almadıklarını belirtti.

Bengihan, mahkumların bazen hastalık dolayısıyla hastaneye yatırılması gerektiğine de işaret ederek, böyle zamanlarda yetersiz olan gardiyan sayısının daha da azaldığını sözlerine ekledi.

Bugün oldu halen çözüm yok

Hastaneye görevli gönderilmesiyle birlikte cezaevinin güvenliğinin etkilendiğini de kaydeden Bengihan, bu gece 2 gardiyanla 435 mahkum saydıklarını belirtti.

Bengihan şunları kaydetti:

"Biz ziyaretlerde dedik ki, vardiyaların sayısı yetersiz kalırsa takviye çağırın ya da çözüm üretin. Bugün oldu halen çözüm üreten yok.

Bugün hastanede 3 mahkum var. 4 gardiyan görevlendirildi. Bu gece 2 kişilik mahkumla 435 mahkumun sayılması bekleniyor. Bir uyarı eylemi ortaya koydu. Bu soruna çözüm üretilmesi için gardiyanlar eylem ve grev gerçekleşiyor. "

Kıbrıs