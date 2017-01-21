21 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içerisinde sizi duygusal açıdan daha yoğun kılan durumlar olabilir. Kendinizi gereksiz korku ve endişelere vermemelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün beraberliklerinizden çok şey öğrenebilirsiniz. Karşılıklı oturup konuşabilmek çok şey kazandıracak. Dinleyici olmaya çalışın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içerisinde çok şey öğrenebileceğiniz imkanlar var. Ancak bir yandan da sıkı çalışmaya daha hazırlıklı olmalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün aşk hayatınıza ve ilişkilerinize yoğunluk ve tutku getirmekte. Duygusal açıdan tepkilerinizde abartılar olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün ailevi konularda daha esnek olmanız faydalı olabilir. Kimi zaman kendinizi gereksiz yere endişelenirken bulabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün içerisinde ziyaretler, konuşmalar ve araştırmalar olabilir. Karşınızdakilerden de önemli haberler duyabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün parasal konularda gereksiz masraflara gitmemeye özen gösterin. Kimi zaman elde olmayan nedenler de ziyan getirebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken duygusal açıdan daha dalgalı olabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili konularda oldukça duyarlısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün bazı gizli kalan durumlar duygusal açıdan daha yorucu olabilir. Eve ve güvenliğinize ait konulara da zaman ayırmanız gerekebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün gelecek yönünde yeni planlar yapmak gerekiyor olabilir. Daha cesur davranmalısınız. Sözleriniz önemli.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün kendinizi biraz yük altında hissedebilirsiniz. Sorumluluklar olabilir ve harcamalarınızda da gerçekçi olmaya bakın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün oldukça yaratıcı olabileceğiniz bir gündesiniz. Sizi duygusal açıdan harekete geçiren şeylere dikkat edin. Yeni adımlar atabilirsiniz.