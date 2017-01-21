21 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Gün içerisinde sizi duygusal açıdan daha yoğun kılan durumlar olabilir. Kendinizi gereksiz korku ve endişelere vermemelisiniz.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün beraberliklerinizden çok şey öğrenebilirsiniz. Karşılıklı oturup konuşabilmek çok şey kazandıracak. Dinleyici olmaya çalışın.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Gün içerisinde çok şey öğrenebileceğiniz imkanlar var. Ancak bir yandan da sıkı çalışmaya daha hazırlıklı olmalısınız.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün aşk hayatınıza ve ilişkilerinize yoğunluk ve tutku getirmekte. Duygusal açıdan tepkilerinizde abartılar olabilir.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün ailevi konularda daha esnek olmanız faydalı olabilir. Kimi zaman kendinizi gereksiz yere endişelenirken bulabilirsiniz.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Gün içerisinde ziyaretler, konuşmalar ve araştırmalar olabilir. Karşınızdakilerden de önemli haberler duyabilirsiniz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bugün parasal konularda gereksiz masraflara gitmemeye özen gösterin. Kimi zaman elde olmayan nedenler de ziyan getirebilir.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Bugün Ay burcunuzda ilerlerken duygusal açıdan daha dalgalı olabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili konularda oldukça duyarlısınız.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Bugün bazı gizli kalan durumlar duygusal açıdan daha yorucu olabilir. Eve ve güvenliğinize ait konulara da zaman ayırmanız gerekebilir.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün gelecek yönünde yeni planlar yapmak gerekiyor olabilir. Daha cesur davranmalısınız. Sözleriniz önemli.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün kendinizi biraz yük altında hissedebilirsiniz. Sorumluluklar olabilir ve harcamalarınızda da gerçekçi olmaya bakın.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün oldukça yaratıcı olabileceğiniz bir gündesiniz. Sizi duygusal açıdan harekete geçiren şeylere dikkat edin. Yeni adımlar atabilirsiniz.
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