CEZASI KALDIRILDI!

Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını kaldırdı

Tahkim Kurulu, PFDK'nın 60 gün hak mahrumiyeti verdiği Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını kaldırdı. Başakşehir'de forma giyen Manuel da Costa'nın 3 maçlık cezası ise onandı.

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. PFDK'dan 60 gün hak mahrumiyeti cezası alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun cezası kaldırılırken, Medipol Başakşehirli Manuel Da Costa'nın 3 maçlık cezası ise onandı.

Tahkim Kurulu kararları şöyle:

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile ilgili PFDK'nın 11.12.2018 tarihli E. 2018-2019/474 K.2018-2019/514 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuran kulüp ve kulüp başkanı tarafından duruşma talep edildiği görüldü. Duruşma için tayin edilen, 13.12.2018 Perşembe günü saat 14:00'de başvuruda bulunan kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile kulüp yöneticisi ve vekili Av. Eda Lermi Zorer'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun itirazlarının kabulü ile PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile,

Adana Demir Kulübü'nün, futbolcusu Hamidou Traore ile ilgili PFDK'nın 11.12.2018 tarihli E. 2018-2019/472 K.2018-2019/512 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Adana Demir Kulübü'nün, futbolcusu Hamidou Traore'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Manuel Mrouan Da Costa Trindade ile ilgili PFDK'nın 11.12.2018 tarihli E. 2018-2019/472 K.2018-2019/513 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Manuel Mrouan Da Costa Trindade'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."