Cicişler birbirine girdi!

'Ciciş kardeşler' diye tanınan Esra ve Ceyda kardeşler Etiler'deki evlerinde bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Komşular polise haber verirken iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'Ciciş kardeşler' diye tanınan Esra ve Ceyda kardeşler Etiler'deki evlerinde bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Komşular polise haber verirken iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Cicişler" olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler'de ikamet ettikleri evde birbirine girdi. Polislerin ayırdığı kavganın ardından Ersoy kardeşler hastaneye götürüldü.

KOMŞULAR POLİSİ ÇAĞIRDI

Beşiktaş, Tepecik Yolu caddesi üzerinde bir apartmanın yedinci katında oturan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Komşuların ihbarı üzerine "Cicişler" olarak tanınan Ersoy kardeşlerin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSE KAPIYI AÇMADILAR