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CİLALI TAŞ DEVRİ’NDEN KALMA BALTA BULUNDU

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CİLALI TAŞ DEVRİ’NDEN KALMA BALTA BULUNDU
Cilalı Taş Devri’nden kalma balta bulundu

Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekiplerinin Ulukışla’da düzenlediği operasyonda 7 bin yıllık Cilalı Taş Devrine ait taş balta bulundu. Tasarrufunda tarihi eserle yakalanan Yusuf Bulut tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı
Nadire BAHADİ

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekiplerinin Ulukışla kavşağında düzenlediği operasyonda Neolitik Döneme (Cilalı Taş Devrine) ait taş balta bulundu. 7 bin yıllık olduğu belirlenen eski eseri saklayan Yusuf Bulut ise tutuklandı. Bulut dün “İzinsiz eski eser tasarrufu” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme soruşturmanın selameti açısından Bulut’un 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

7 bin yıllık baltayı odun toplarken bulmuş

Olayın soruşturmasını yürüten Emin Özbilen mahkemede sunduğu ifadesinde, 20 Aralık tarihinde Lefkoşa-Mağusa anayolunda Ulukışla yol kavşağında alınan bir ihbar üzerine CÖŞ ekipleri tarafından operasyon düzenlendiğini belirtti. Özbilen, yapılan aramada zanlı Yusuf Bulut’un tasarrufunda eser niteliğindeki Neolitik Döneme (Cilalı Taş Devrine) ait yaklaşık 7 bin yıllık 24 cm uzunluğundaki ucu sivri taş balta bulunduğunu açıkladı. Tutuklanan zanlının poliste verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirten Özbilen, zanlının söz konusu eski eseri  10-15 gün önce Tirmen köyünün üst kısmında odun topladığı esnada taşların arasında bulduğu beyanında bulunduğunu ifade etti. Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını belirten Özbilen, eski eser nitelikli baltanın değer tespitinin yapılacağını açıkladı. Polis soruşturmanın seyri açısından zanlı Yusuf Bulut’un 3 gün tutuklu kalmasını talep etti

Havadis

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