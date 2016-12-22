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Regl olduğu için kapatıldığı yerde öldü

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Regl olduğu için kapatıldığı yerde öldü
Regl olduğu için kapatıldığı yerde öldü

Nepal'de polis, regl olduğu için iyi havalandırılmayan bir barakaya kapatılan 15 yaşındaki gencin ölümünü araştırıyor. Nepalli gencin ısınmak için ateş yakıp boğulduğu düşünülüyor.

Eski bir Hinduizm inancı olan 'chhaupadi'ye göre regl olan ya da yeni doğum yapmış kadınlar 'kirli' olarak görülüyor.

Nepal hükümeti 2005 yılında bu ibadeti yasaklamış olsa da ülkenin batısındaki kırsal kesimlerde hâlâ bu uygulamanın gerçekleştirildiği biliniyor.

Roshani Tiruwa adlı Nepalli gencin cesedi, babası tarafından başkent Katmandu'nun 440 kilometre batısındaki Achham bölgesinde yer alan bir köy olan Gajra'da taş ve çamurun arasında geçen hafta bulundu.

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Bazı toplumlar regl olan kadınların tecrit edilmemesi halinde bir doğal afetin gerçekleşebileceğini düşünüyor. Kapatılan kadınlara yemek ve süt verilmiyor.

Çoğu zaman dışlanan kadınların bir barakayı paylaşmasına izin verilmiyor. Köyden uzağa kurulan barakalar, kışın dondurucu soğuklara, yazın ise çok sıcağa maruz kalabiliyor.

Bazı kadınların hayatlarının geri kalanında zihinsel ve fiziksel hastalıklardan muzdarip olduğu düşünülüyor.

Kadınların kimlerle görüşeceği, kime dokunabileceği ve nerede uyuyabileceğine sınırlamalar getiriliyor.

Nepal hükümeti ise bu geleneğe karşı çıkmak için yeteri kadar çaba göstermemekle suçlanıyor.

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