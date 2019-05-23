Ciltteki Ben Sayısı 50’yi Geçiyorsa Dikkat!

Ciltte görmeye aşina olduğumuz benler ve çiller kimi zaman zararsız görünse de kontrolden çıktığı an tehlikenin de sinyalini vermeye başlıyor. Özellikle de benlerin sayısı 50’yi geçtiğinde mutlaka doktora gösterilmelidir. Çünkü masum olarak görünen benler cilt kanserinin habercisi olabilir Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Züleyha Kadehçi, konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

Cilt kanseri nedir?

Cilt kanseri birçok sebepten dolayı ciltte oluşan kötü huylu büyümedir. Cilt hücrelerinin normalin üstünde gelişmesiyle ortaya çıkan cilt kanseri, farklı çeşitleri olması ve giderek artmasıyla birlikte istatistiksel olarak korkutucu boyutlara ulaşmıştır. Modern dünyanın en tehlikeli hastalıklarının başında gelen cilt kanserlerinin korkutucu boyutlara ulaşmasındaki en önemli etkenler ise kirlilik, ultraviyole ışınları ve değişen beslenme düzenidir.

Cilt kanseri türleri nelerdir?

Melanom cilt kanseri: Sık görünmemesine rağmen en hızlı ilerleyen cilt kanseridir. Cilde rengini veren hücrelerde başlayan bir kanser türüdür. Melanom cilt kanserinde hücreler renk üretmeye devam ettiğinden tümörler genellikle kahverengi, koyu lekeler şeklinde ortaya çıkar. Melonom cilt kanseri var olan ya da sonradan ortaya çıkan benler üzerinde ilerleyerek tüm organlara yayılabilir. Erkeklerde boyun ve sırt bölgelerinde; kadınlarda bacaklar, boyun ve yüzde sık görülen melanom cilt kanseri, erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilir ancak hızlı yayılması tedavi sürecini sekteye uğratabilir.

Bazal hücreli karsinom: En sık rastlanılan cilt kanseri türüdür. Genellikle güneşe maruz kalınan alanlarda ortaya çıkar. Bazal hücreli karsinomlar, kabuklu olmakla birlikte yayılmacıdır. Düz, sert ve açık renkli olabileceği gibi, tümsekli, pembe veya kırmızı şeklinde de olabilir.

Yassı hücreli karsinom: Görülme sıklığı olarak Bazal hücreli karsinomdan sonra ikinci sırada yer alır. Genel olarak pul pul ve kabuklu bir görünüme sahiptir. Yüzde, kulaklarda ellerin üstünde ve kollarda başlar. Ancak, vücudun güneşe maruz kalan diğer bölgelerinde de görülebilir.

Cilt kanserlerinin belirtileri

Cilt kanserlerinin bulguları kendini en çok güneşin ultraviyole ışınlarının vurduğu noktalarda gösterir. Bu da genellikle yüz, göğüs, kollar ve ellere etki eder. En sık görülen belirtiler ise aşağıdaki gibidir;

Ciltte pul pul dökülmeler,

Pigment değişikliği,

Geçmeyen ve kapanmayan yaralar,

Ciltte kanama veya sızıntı,

Kaşıntı,

Ağrı,

Ciltte hassasiyet,

Hızla artan ben sayısı,

Değişik şekillerdeki benler,

Cilt kanserine neden olan faktörler;