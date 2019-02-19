CİLTTEKİ BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Ciltte pigment bozukluğu nedir? Pigment bozukluğunun nedenleri, çeşitleri ve tedavisi…

Ciltte pigment bozukluğu cilt renginin değişmesine yol açan bir durumdur. Pigment bozukluğunun nedenleri, çeşitleri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

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CİLTTE PİGMENT BOZUKLUĞU NEDİR?

Cilt rengini, deri hücreleri tarafından üretilen “melanin” pigmenti belirler. Bazen cilt rengini veren pigmentlerde sorunlar oluşabilir ve cildin bir bölgesi çok fazla melanin üreterek rengini koyulaştırır. Bunun tersi durumlarda da cildin bir bölümünde hiç melanin üretilmeyince cilt beyazlaşır. Buna ciltte pigmentasyon bozukluğu denir.

Pigment insan derisinin rengidir. Bir insan sağlıklı olduğunda, ten rengi normal görünür. Hastalık veya yaralanma durumunda, kişinin cilt rengini değiştirebilir, koyulaşabilir (hiperpigmentasyon) veya daha açık (hipopigmentasyon) olabilir.

HİPERPİGMENTASYON NEDİR?

Hiperpigmentasyon, ciltte düzensiz pigmentasyon alanlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Ciltteki hiperpigmentasyon, vücuttaki renkten (pigment) sorumlu olan melanin artışından kaynaklanır. Hamilelik veya Addison hastalığı (adrenal bezin fonksiyonunun azalması) gibi bazı durumlar daha fazla melanin üretimine ve hiperpigmentasyona neden olabilir. Güneş ışığına maruz kalmak, hiperpigmentasyonun önemli bir nedenidir ve hiperpigmente olan alanları daha da koyulaştırır.Hiperpigmentasyon ayrıca bazı antibiyotikler, antiaritmikler ve antimalaral ilaçlar dahil olmak üzere çeşitli ilaçlardan da kaynaklanabilir. Bu durum genellikle zararlı değildir, ancak başka bir tıbbi durumun belirtisi olabilir.