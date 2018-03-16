CİNAYET ZANLILARINA 7 GÜN TUTUKLULUK

Memduh Ulugün cinayetinin zanlıları 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Alsancak’ta 13 Mart Salı günü 53 yaşındaki Memduh Ulugün’ün sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki gün tutukluluk alan karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme iki zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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