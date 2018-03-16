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CİNAYET ZANLILARINA 7 GÜN TUTUKLULUK

CİNAYET ZANLILARINA 7 GÜN TUTUKLULUK

Ulugün cinayet zanlılarına 7 gün tutukluluk

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Memduh Ulugün cinayetinin zanlıları 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Alsancak’ta 13 Mart Salı günü 53 yaşındaki Memduh Ulugün’ün sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki gün tutukluluk alan karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme iki zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Yenidüzen

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