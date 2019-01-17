CİNAYETTE TEŞEBBÜS ETMİŞTİ...

Güney Kıbrıs’ta çeşitli suçlardan aranan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tutuklanan Iosif İosif bugün yine mahkemeye çıkarıldı.

Güney Kıbrıs’ta bir iş adamını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle Rum Polisi tarafından aranan ve Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahta 2 adet tabanca ve 100 adet canlı mermi ile tespit edilerek tutuklanan zanlı Iosif Iosif yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Iosif, davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.