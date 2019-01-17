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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Sürücülerin dikkatine!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre su taşkınları sebebiyle trafik akışına kapatılan Güzelyurt-Lefkoşa çift şeritli anayolu yeniden trafiğe açıldı. Manisa Bulvarı üzerinde bulunan çemberdeki sıkıntı da giderilerek trafik akışına tamamen açılmıştır.

Bostancı’dan Taşpınar köyüne giden yol ile Güzelyurt-Akdeniz eski yolu ise halen trafiğe kapalı bulunuyor.

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