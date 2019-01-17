SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre su taşkınları sebebiyle trafik akışına kapatılan Güzelyurt-Lefkoşa çift şeritli anayolu yeniden trafiğe açıldı. Manisa Bulvarı üzerinde bulunan çemberdeki sıkıntı da giderilerek trafik akışına tamamen açılmıştır.

Bostancı’dan Taşpınar köyüne giden yol ile Güzelyurt-Akdeniz eski yolu ise halen trafiğe kapalı bulunuyor.