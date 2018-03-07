Çocuğunuz Kıbrıslı bir Türk'le evlenmek isteseydi, nasıl karşılardınız?

Başarılı sokak röportajları ilgi çeken Redrofon ekibi, bu kez Güney Kıbrıs'a geçerek Kıbrıslı Rumlarla röportaj yaptı. Kıbrıslı Rumlara "Çocuğunuz Kıbrıs'lı bir türkle evlenmek isteseydi, nasıl karşılardınız?" sorusunu yönelten Redrofon ekibinin aldığı cevaplar ilginçti.