Çocuğunuzu sakın sallayarak uyutmayın!

ÇOCUĞUNUZA UYKU ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMANIN 15 YOLU



Çocuğunuzun uyku düzeni konusunda problemleriniz mi var? Psikolog Nur Dinçer Genç, çocuklara sağlıklı uyku alışkanlığı kazandırılması ile ilgili ebeveynlere önemli bilgiler verdi. Anne için çocuğunun beslenmesi ve uykusu en önemli kaygı konusudur. Bebeğinizin beslenme düzeni ve alışkanlıkları, uyku düzenini de direkt olarak etkilediğinden; karnı toksa, rahatlıkla uyuyacak, ancak aç kaldığında uykuya dalmakta ve uykuyu sürdürmekte sorunlar yaşayacaktır. Peki, bu düzeni sağlarız? İlk bebeklik döneminde, emziren anneye de kolaylık sağlaması amacıyla bebeğin, annenin yanında, ancak ayrı bir yerde (beşik, karyola vs.) yatması tercih edilebilir. Bu durum, bebeğinizin her karnı acıktığında, gaz sancısı çektiğinde ya da onu rahatsız eden herhangi bir durum olduğunda, kolaylıkla sesini duymanızı ve müdahale etmenizi kolaylaştırır.



1)Yatmadan önce hareketli aktiviteler yaptırın (küçük bebeklere masaj, jimnastik gibi, çocuklarla hareketli oyunlar oynamak gibi

2)Çocuğunuzu mümkün olduğunca aynı saatlerde yatırmaya dikkat edin.

3)Banyosunu, uyku saatinin hemen öncesinde yaptırın.

4)Çok sıcak ya da soğuk ortamda ve gerektiğinden fazla çocuğunuzu uyutmaya çalışmayın.

5)Şık olduğu ya da sıcak tuttuğu için tercih edilen kalın, rahatsız giysileri giydirmeyin.

6)Her gün yatağına yatmasını, yatağının uyku alanı olduğunu anlamasını sağlayın. Bu dönemde sabırlı olmaya özen gösterin.

7)Uykuya yatırmadan önce mutlaka ihtiyaçlarını karşılayın (altını değiştirin, karnını doyurun, oyun oynayın).

8)Uyuması için ayağınızda sallamayın.

9)Uyku zamanı geldiğinde, uyumak istemiyorsa ve ağlıyorsa, onu yalnız başına yatağında bırakmayın.

10)Uyuması için tamamen sessiz ve karanlık bir ortam oluşturmaya çalışmayın.

11)Seslere alıştırın. Sesle uyumaya alışması, ileride de daha rahat uyku uyumasına yardımcı olacak alışkanlıklar kazanmasını sağlayacaktır. Evin içindeki olağan seslerin yanı sıra, onu uykuya yatırdığınızda hafif bir müzik sesi açmanız, mırıldanarak şarkı söylemeniz ve masal anlatmanız, bebeğinizin hem uykuya geçişini kolaylaştıracak, hem de ileride her ortamda uyuyabilme alışkanlığı kazanmasını sağlayacaktır.

12)Gece uyanıp koynunuza geldiğinde, onu yatağına götürmeniz, gerekirse bir süre onun yanında oturarak, uyuyacağı yerin, kendi yatağı olduğunu tekrar hatırlatmanız gerekir.

13)Gece uyanıp, oyun oynamak isteyen çocuğunuzu, yatağına yatırmanız ve sessizce uykuya geçmesini beklemeniz gerekir.

14)Özellikle ilk bebeklikte mutlaka bebeğinizin gece gündüz farkını öğrenmesini sağlamalısınız.

15)Sevdiği bir oyuncağı yanına almasına izin verebilirsiniz.



