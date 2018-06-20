Mahmut Tuncer'e 5 yıl hapis!

"Bilirkişi raporunda, Mahmut Tuncer'e ait olarak geçen 'Ankara' isimli eserin melodisinin 'Cincon' eserinde kullanılan melodiyle aynı olduğu, 'Cincon' ve 'Ankara' eserlerinin tonları ve sözlerinin farklı olduğu, icrada ise altyapısal farklılıklar bulunduğu ancak bu farklılıkların eserin özünü değiştiren hususlar olmadığı, her iki eserde de eseri oluşturan melodinin aynı olduğu, her iki eserin de eser niteliğinde olduğu, müştekiye ait 'Cincon' isimli eserin şikayete konu eser 'Ankara'da kullanıldığı, izinsiz kullanımdan doğan mali ve manevi hakların ihlal edildiği belirtildi."