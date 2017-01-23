ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜYOR, TECAVÜZ EDİYOR, ÇALIYOR!

Mahkemelerin son beş yıllık faaliyet raporlarında 16 yaşından küçük çocukların suça katılımındaki artış göze çarparken, suç türleri ve genç suçluların sayısı dikkat çekti

Devrim DEMİR

Ülkede son yıllarda artış gösteren kriminal olaylar, mahkemelerin faaliyet raporlarına da yansıdı. Raporlarda, suçların çeşitliliği artarken 16 yaşından küçük çocuklar tarafından işlenen suçlar, raporun en dikkat çeken noktası. Artık, 16 yaşından küçük çocuk suçluklar da her türlü kriminal olaya bulaşabiliyor.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2010-2015 yılı faaliyet raporlarında, toplumsal olarak incelenmesi gereken veriler öne çıktı.

Havadis, çocuk suçlular ve suç çeşitleri ile ilgili kısmı mercek altına aldı. Beş yılda, 553 çocuk, mahkum edildi. 16 yaşından küçük çocukların suça katılımındaki artış göze çarparken, suç türleri ve genç suçluların sayısı dikkat çekti.

Faaliyet raporlarına göre son 5 yılda 553 çocuk suça bulaştı. Mahkûm olan çocukların 501’i erkek, 52’si ise kız çocuğu.

İşlenen suçlarla ilgili 2010-2015 yılları arasında mahkemelerde toplam 511 dava dosyalandı.

Raporlarda dikkat çeken bir diğer veri ise çocukların işledikleri suçlar.

Faaliyet raporlarında çocukların mahkûm oldukları suçlar arasında “Soygun”, “Adam öldürmeye teşebbüs”, “Yaralama”, “Tecavüz”, “Silah ve patlayıcı madde” göze çarptı.

2010 yılında en çok işlenen soygun suçu oldu

Raporlara göre, 2010 yılında 16 yaşından küçük olup suç işleyenlerle ilgili mahkemelerde, 63 dava dosyalandı. Bu yıl içinde bir önceki yıldan askıda kalan davalarla birlikte 84 davada 94 genç suçlu çeşitli suçlardan itham olarak, 78 genç suçlu bulunup mahkûm edildi.

2010 yılında en çok işlenen suçlar arasında birinci sırada “Soygun” suçu yer alırken, 73 erkek, 5 kız çocuğu mahkûm oldu.

2011 yılında trafik ve soygun suçlarında artış oldu

Mahkemenin faaliyet raporlarında 2011 yılında da işlenen suçlara bakıldığında da durum pek iç açıcı değil. 2011 yılında da genç ve çocuk suçlularla ilgili mahkemelerde, 87 dava dosyalandı. Açılan davalarda 74 genç itham olurken, bunların 74’ü suçlu bulundu.

2011 yılında suçlu kız çocuğu sayısındaki artış da dikkatlerden kaçmadı.

Suçlu bulunan 74 genç suçlunun 65’i erkek çocuğu 9’u kız çocuğu mahkûmiyet aldı.

Yine, en yaygın suçlar arasında soygun ilk sırada yer alırken, trafik ve trafikte işlenen suçlarda da artış oldu.

Tecavüz suçu ve adam öldürme göze çarptı

Raporlarda en çok suçların patladığı yıl 2012 oldu. 2012 yılında 16 yaşından küçük çocukların işlediği suç çeşitliliğindeki artış dikkat çekti. Çocuklar ve genç suçlular için mahkemelerde 93 dava açılırken, 97 genç itham olundu. Mahkûmiyet alanların 88’i erkek 9’u kız çocuğu oldu.

Mahkeme kararlarında suçlu bulunanların işledikleri suçlara soygunun yanı sıra “adam öldürme”, “adam öldürmeye teşebbüs”, “yaralama” ve “tecavüz” eklendi.

2013 ve 2014 yılında çocuk suçlu sayısı tavan yaptı

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından 2010-2015 yılları arasında hazırlanan faaliyet raporlarında 16 yaşından küçük çocuklar 2013 ve 2014 yılları arasında birçok suça karıştı.

Raporlara göre, mahkemelerde 2013 yılında 71 dava açılırken, bu sayı 2014 yılında 83’e yükseldi.

2013 yılında bir önceki yıldan askıda kalanlarla birlikte, 66 davadan 94 genç itham olundu 87 erkek çocuğu, 7’si kız çocuğu çeşitli suçlardan mahkûm oldu.

2014 yılında ise bir önceki yıldan askıda kalan davalarla 98 davadan muhtelif suçlardan itham edilen 105’i erkek çocuğu, 16’sı kız çocuğu 121 genç mahkûm oldu.

İncelenen raporlarda ise 2013-2014 yıllarında “adam öldürme”, “adam öldürmeye teşebbüs”, “tecavüz”, “yaralama” suçları yıllara damgasını vurdu.

“Silah” ve “patlayıcı madde taşıma” suçlar arasına girdi

Raporlarda, çocuk suçlular için son 5 yılda dosyalanan 511 davada 2015 yılında “silah” ve “patlayıcı madde taşıma” suçları da artış gösterdi.

2015 yılında mahkemeler 93 dava dosyalarken, 89 genç itham olundu, 83 erkek, 6 kız mahkûm oldu.

Yine 2015 yılında mahkeme kararlarında, suçlu bulunan 16 yaşından küçük çocukların mahkûm oldukları suçlar arasında “silah” ve “patlayıcı madde taşıma”, “soygun yapmak”, “adam öldürme” ve “tecavüz” suçları yer aldı.

Havadis