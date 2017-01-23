VATANDAŞ EKMEK ALAMAZ DURUMDA!

Vatandaşlar, hükümet yetkililerine seslenerek, zamların geri alınmasını istedi. Geçmişte devalüasyon olduğunda hükümetlerin maaşlara artış yaptığını anlatan vatandaşlar, böylece krizlerin daha hafif bir şekilde atlatıldığını ifade etti.

Ceren ÖZBİL

Ülkede elektrik, tüp gaz ve akaryakıt zammına bir de 'pul ve harç' olarak bilinen ve devlete ödenen harçlara uygulanan zamlar eklenince vatandaşın iyice beli büküldü. Türk Lirası'nın döviz karşısında sürekli değer kaybetmesi nedeniyle cebindeki para günden güne daha da eriyen vatandaş hükümetten çare bekliyor... Bazı vatandaşlar, zamların geri çekilmesini talep ediyor.

Kıbrıs Gazetesi'ne konuşan vatandaşlar, bir ayda aldıkları maaştan çok giderleri olduğunu anlattı ve artık evlerine ekmek bile götüremez hale geldiklerini söyledi.

Vatandaşlar, geçmişte devalüasyon olduğunda hükümetlerin maaşlara artış yaptığını ve böylece krizlerin daha hafif bir şekilde atlatıldığını ifade etti.

Vatandaş ne dedi?

Olgun Güllü:

Bütçe geçti. Bütçe geçerken dövizin durumu da biliniyordu. Ona göre ayarlanması gerekiyordu. TL'nin döviz karşısında değer kaybetmeye devam edeceği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Eskiden döviz yükseldiğinde bizim maaşlar da yükselirdi. Ancak artık öyle değil. Ülkede zam gelmeyen bir iğne bir de pinpon topu kaldı.

Sedat Mete:

Elektriğe zam, benzine zam, tüp gaza zam, kimliğe zam, ehliyete zam, ona buna zam, her şeye zam. Birileri 7 bin TL maaş alırken birileri 3 bin TL bile maaş almıyor. 7 bin TL maaş alanla 3 bin TL maaş alan bir değildir. Milletvekillerimiz, bakanlarımız kendilerini asgari ücretle geçinmeye çalışanların yerine koysun. Zenginin köpeğine içirdiği sütü, fakir çocuğuna alamıyor. Zamların geri alınacağına da inanmıyorum. Zaten bir şeydeki zammı geri çekseler, üç şeye zam yapacaklar.

Mehmet Yıldız:

Her şeye zam geldi. Hayat günden güne daha da pahalılaşıyor. Zamların geri çekilmesini istiyoruz. Ancak geri alınacağına da pek inancımız yok. Biz kendi sattığımız ürüne zam yapmıyoruz.

Fatih Güner:

Bu ülkede asgari ücret bin 830 TL. Asgari ücretlinin cebine giren para ile bin 500, bin 600 TL civarında. Bu parayı alan biri ayda 400 Sterlin yani yaklaşık 2 bin TL kira ödeyerek nasıl geçinsin? Nasıl çocuk okutsun? Evine nasıl ekmek götürsün?

Feranus Pişkin:

Zamların geri alınmasını istiyoruz. Zaten zamların geri alınmasını kim istemez ki. KKTC'de herkes geçim sıkıntısı yaşıyor. Yöneticilerden şikayetçiyiz. Bu ülkeyi yönetemiyorlar. İyi bir eğitim alıp bu ülkeyi sonra bu ülkeyi yönetmeleri lazım.

İmam Ergün:

Zamların geri alınmasını istiyoruz. Yapılan zamlar karşısında halk ayakta duramıyor. Ehliyet, kimlik, akaryakıt, elektrik her şeye zam yapıldı. TL alıp döviz ödüyoruz. Ev kiraları, araba taksitleri hep döviz üzerinden...

Murat Yayma:

Hayat çok pahalı, artık geçinemiyoruz. Ehliyet kimlik harçları zamlandı, elektrik ve akaryakıta zam geldi. Bin 600 TL maaş alıyoruz, bin 700 TL ev kirası ödemeye çalışıyoruz. Nasıl geçinelim, nerede yaşayalım. Evimize ekmek bile götüremiyoruz.

Mehmet Koca:

Zamların geri alınmasını istiyoruz. Artık bu zamlarla baş edecek gücümüz kalmadı. Ehliyetin, kimliğin, elektriğin, mazotun her şeyin fiyatı arttı. Döviz sürekli değer kazanıyor. Kazandığımız para ayın ilk haftasından tükeniyor.

Kıbrıs Gazetesi