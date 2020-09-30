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Çok şükür bugün pozitif vaka yok.

Çok şükür bugün pozitif vaka yok.

Toplam 1465 test yapıldı, bugün pozitif vakaya rastlanmadı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1465 olduğunu, pozitif vakaya  rastlanmadığını , 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

30 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1465

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

Ülke dışından gelen vakalar –

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-22

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 169.045

Toplam Vaka Sayısı- 757

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 647

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 106

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 80

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok 

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