Çok şükür bugün pozitif vaka yok.
Toplam 1465 test yapıldı, bugün pozitif vakaya rastlanmadı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1465 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını , 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
30 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1465
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
Ülke dışından gelen vakalar –
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-22
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 169.045
Toplam Vaka Sayısı- 757
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 647
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 106
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 80
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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