Corona virüsü sebebiyle iPhone üretimi durabilir!

iPhone üreticisi Foxconn'da virüse karşı önlem alan şirketler arasına girdi. Apple’ın en büyük iPhone üreticisi olarak gözüken Foxconn, Shenshen’deki çalışanlarının işe gelmemelerini söyledi.

iPhone cihazlarını üreten Çinli üretici Foxconn, Corona virüsüne karşı önlem alma kararı aldı. Şirket, virüs tehlikesi bulunan Shenzhen kentindeki çalışanlara “işe gelmeyin” dedi.

YÜZ MASKELERİ ÜRETMEYE BAŞLADILAR

Teknoloji üreticisi şirket, ayrıca yüz maskeleri üretmeye başladı. Foxconn'un Shenzhen'deki çalışanları 10 Şubat'a kadar yeni bir uyarı yapılmadıkça işe dönmeyecekler. Foxconn, yaptığı açıklamada “Herkesin sağlığını korumak ve hükümetin güvenlik için aldığı önlemleri yerine getirmek adına çalışanlarımıza Shenzhen'e geri dönmemeleri şeklinde talimat verdik” dedi.

IPHONE ÜRETİMİ AKSAYABİLİR

Foxconn, Shenzhen'de 10 Şubat'tan itibaren üretime geri dönmeyi hedefliyor. iPhone'un üretim sürecini aksatması beklenen bu hamlenin daha büyük riskleri engellemek amacıyla yapıldığı gözüküyor.