Covid-19: 1 haftada 1 ölüm, 2251 vaka
Covid-19: 1 haftada 1 ölüm, 2251 vaka
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29 Haziran- 5 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 18.869 olup, 1 kişi vefat etmiş, 2251 pozitif vakaya rastlanmıştır.
(29 Haziran- 5 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.869
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2251
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.080.306
Toplam Vaka Sayısı: 100.258
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 97.357
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 239
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