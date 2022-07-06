Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Türkiye’ye gelmeden önce de açıklama yapan Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, koronavirüsün Türklere bulaşmadığını iddia etmesiyle gündeme gelmişti.

Erbaş, "Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz’den gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" demişti.

"Dışkısı bol olan uzun yaşar"

Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş dışkı büyüklüğüyle uzun yaşam arasındaki bağlantısını anlattığı video yeniden gündem oldu. 4 ay önce Youtube’da İnternational Press kanalına konuk olan Erbaş, dışkı büyüklüğünün uzun yaşamla ilgili olduğunu ifade etti.

Erbaş, “Dışkı miktarı. Dışkı miktarı bol olacak. Az yapıyorsan bağırsak gidik demek. Bi yapıyorum hocam bir tabak. Günde iki yapıyorum çok yapıyorum. Afrika’da bir insan ne kadar çok dışkılıyorsa o kadar sağlıklıdır diyorlar. Miktar büyük olacak. Dışkısı bol olan uzun yaşar” dedi.

Haber Ankara/Medyanın 51tonu