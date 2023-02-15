CTP, 11 maddelik öneri paketini açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin KKTC’yi de çeşitli yönleriyle etkilendiğini belirterek, bu acıların bir daha yaşanmaması için 11 maddelik öneri paketi hazırladığını açıkladı.

Açıklamada, depremde kusuru ve ihmali olan her kim varsa soruşturulması, sorumluların yargı önüne çıkarılması ve gereken cezayı almaları gerektiği ifade edilerek, bu amaçla partinin “Hukuki Konularda Destek ve İzleme Komitesi” oluşturduğu aktarıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin öneriler arasında;

-İmar ve yapılaşma konusunda hiçbir kontrolsüzlüğe izin verilmemesi,

-Ülkedeki yapı stokunun güvenli olup olmadığının bilimsel verilerle ortaya konabilmesi ve başta Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi olmak üzere,

tüm hastane, okul, devlet dairesi ve kamusal maksatla kullanılan binaların incelenmesi ve bu incelemelerin raporlaştırılması,

-Deprem faciası ile birlikte Türkiye’deki deprem bölgelerinden

ülkeye ciddi sayıda insan gelmesi nedenle toplumsal kaynaklar doğru yönetilmesi,

-Meclis çatısı altında tüm siyasi partilerin katılımıyla 2 izleme komitesi

kurulması, bu komitelerden birinin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki adli süreçleri

yakından takip etmesi, kurulacak diğer komiteye ise ülkedeki toplumsal kaynakların analizi ve hizmetlerin planlanmasının şeffaflıkla aktarılması

– Deprem yardımlarının devam etmesi ve sistematik bir biçimde ihtiyaç duyan insanlara ulaştırılması; Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi inşaatının durdurulması ve buraya harcanan ve harcanması planlanan kaynağın Türkiye’deki depremzedelerin ihtiyaçlarına yönlendirilmesi gerektiği yer aldı.

BRT