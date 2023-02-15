MTG:Futbolcularımız Melekler Takımı’ndaki iki ismin ve Mağusa Türk Maarif Koleji’nin logosunun bulunduğu formalarla maçlara çıkacak

Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü’nde (MTG) Yönetim Kurulu, Türkiye’de 10 ilde gerçekleşen ve ülkemizde 48, Türkiye’de 10 binlerce insanın ölümüne, bir o kadar inanın da evsiz kalmasına ve tarifi imkansız acıların yaşanmasına sebep olan depremle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada;

‘Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden sonra Adıyaman’da kaybetmiş olduğumuz Mağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerimiz,öğretmenlerimiz,velilerimiz ve antrenörlerimiz, Türkiye’nin birçok bölgesinde kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımız için tarifi imkansız acılar içindeyiz.

Kulübümüz yönetim kurulu olarak almış olduğumuz karara göre Mağusa Türk Maarif Koleji deprem şehitlerimizin anısına 2022/2023 yılı Aksa Süper Lig ,Northernland Kıbrıs Kupası,Aksa A2 ve Asbuzu U16 ‘da oynayacağımız tüm karşılaşmalara siyah ve onların isimlerini taşıyan formalarla mücadele edeceğimizin kararını üzüntü ile aldık.Her bir futbolcumuz depremde kaybetmiş olduğumuz Melekler takımındaki iki ismin ve Mağusa Türk Maarif Kolejinin logosunun bulunduğu siyah renkli formalarla maçlara çıkacak.

Melekler takımını bu yıl şampiyonluklara koşarken hep kalbimizde ve sırtımızda taşıyacağız’ ifadelerine yer verildi.