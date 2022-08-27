CTP, Lefkoşa ve Güzelyurt Belediye Başkan adaylarını belirledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa ve Güzelyurt Belediye Başkan adaylarını yapılan seçimler sonucunda belirledi ve Lefkoşa’da Dr. Sıla Usar İncirli, Güzelyurt’ta ise Osman Bican yapılan seçimleri önde tamamlayarak aday olmaya hak kazandı.

CTP, yerel yönetim seçimleri için sürdürdüğü aday belirleme sürecini Lefkoşa ve Güzelyurt ilçeleriyle devam ettirdi.

Her iki ilçede de başkan adaylıklarına birden fazla adayın olması sebebiyle ilçe merkezlerinde sandık kuruldu.

Lefkoşa’da LTB sınırları içerisinde, Güzelyurt’ta da Güzelyurt Belediyesi sınırları içinde yaşayan üyeler, gün boyu ilçe merkezlerine giderek oy verdi ve üyelerin verdikleri oylar sonucunda iki ilçenin belediye başkan adayları belirlendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adaylığı için Dr. Sıla Usar İncirli ile Onur Olguner yarışırken, Güzelyurt Belediye başkan adaylığı için Osman Bican, Tansay Doğu ve Veleddin Taşkent yarıştı.

Akşam saatlerinde oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından iki ilçede de oy sayımına geçildi. Sayılan oyların sonucunda Lefkoşa’da Dr. Sıla Usar İncirli LTB Başkan adayı olmaya hak kazanırken, Güzelyurt’ta da Osman Bican seçimi önde tamamladı.

BRT