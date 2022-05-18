CTP Milletvekilleri yürüyüş gerçekleştiriyor

Anamuhalefet CTP Milletvekilleri eylem yapıyor.

CTP’nin 18 Milletvekili, ekonomik sıkıntılara, gençlerin göç etmesine, müdahalelere ve hükümetin oluşumşekline hayır vurgusu yapmak amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştiriyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yürüyüşe başlamadan basına açıklamada bulundu.

Erhürman, ‘Bu yapının meşru olmadığını biliyoruz. ‘müdahalelere hayır’ demek için bu eylemi yapıyoruz. Çocuklarımızın göç yollarından biri olan Yonca kavşağından bu yürüyüşü başlatmak istedik. Burası çocuklarımızı göç yollarına gönderdiği bir nokta olmaktan çok, insanca yaşanacak günleri temsil etmesi açısından da önemli. Bu bir başlangıçtır. Bundan sonra Meclis daha çok sokakta sokak daha çok MeclisWte olacak” dedi.

CTP Milletvekilleri yürüyüşlerini Meclis’te noktalandırıp güvenoylamasına ret oyu verdikten sonra Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacak.

BRT