CTP yarın Cumhurbaşkanlığı ve Meclis önünde eylem yapıyor

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri UBP-DP-YDP Koalisyonu Hükümeti’nin güven oylaması öncesinde eylem yaparak yaşananları protesto edeceklerini açıkladı.

CTP Meclis Grubu Başkan Vekili Erkut Şahali, TAK’a yaptığı açıklamada, Yonca Kavşağı’nda başlayarak Meclis önüne, oradan da Cumhurbaşkanlığı’na kadar yürüyüş ve eylem yapılacağını belirtti.

Yürüyüşün CTP milletvekilleri düzeyinde yapılacağını aktaran Şahali, yarın 15.30’da Kuğulu Park’ta CTP’liler ile eyleme destek vereceğini bildiren diğer parti ve örgütlerle buluşacaklarını, ardından ise Meclis önünde eylem yapacaklarını kaydetti.

Hükümet Programı ile ilgili güven oylamasının yapılacağı esnada, CTP’li vekillerin Meclis oturumuna katılarak “hayır” diyeceğini belirten Erkut Şahali, ardından Cumhurbaşkanlığı’na da yürüyeceklerini duyurdu.