Cuma ve cumartesi yer yer yağmur bekleniyor
Cuma ve cumartesi yer yer yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, cuma ve cumartesi yer yer hafif yağmur beklendiğini açıkladı.
Dairenin yarından 1 Mart’a kadar olan döneme ilişkin hava tahmin raporuna göre, hava genellikle bulutlu, cuma gününden cumartesi gününe kadar hafif yağmurlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı önceleri 18-21 derece, diğer günlerde ise 22-25 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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