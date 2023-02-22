Arıklı: Depremzede öğrencilerin KKTC’ye ulaşımı için özel bir paket hazırladık

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, depremzede öğrencilerin yararlanabilecekleri indirimli bilet paketi konusundaki detayları aktardı.

Hükümetlerinin deprem felaketine uğrayan 11 ilden KKTC’deki üniversitelerde okuyan yaklaşık 10 bin civarındaki öğrencinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için bir dizi çalışmalar yapmakta olduğunu hatırlatan Arıklı, bu doğrultuda Türkiye’de yaptıkları görüşmeler sonunda Türk Hava Yolları’nın, depremzede öğrencilerin Kıbrıs’a ulaşımı için özel bir paket hazırladıklarını belirtti.

Bakan Arıklı, Türk Hava Yolları’nın, 23 Şubat-10 Mart tarihleri arasında KKTC ye gelecek depremzede öğrenciler için İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana’yı ulaşım merkezi olarak tespit ettiğini kaydederek, depremzede öğrencilerin bulundukları ilden Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana’ya ücretsiz, ilk 3 merkezden Ercan’ a 881 TL ‘ye, Adana’dan ise 571 TL’ye gelebileceklerini duyurdu.

Arıklı, benzer bir uygulamanın Pegasus Havayolları tarafından da yapılması için firma yetkilileri ile görüşüldüğüni de duyurdu.