CUMHURBAŞKANI AKINCI, ABDULLAH ÖZYİĞİT'İ KABUL ETTİ
Akıncı, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit’i kabul etti
A+A-
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Lefkoşa Dostluk Derneği Başkanı Ali Kansu’yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Mersin Yenişehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Abdullah Özyiğit’i tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.
Etiketler : Mustafa Akıncı, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı, Abdullah Özyiğit
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.