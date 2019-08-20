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CUMHURBAŞKANI AKINCI, ABDULLAH ÖZYİĞİT'İ KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI AKINCI, ABDULLAH ÖZYİĞİT'İ KABUL ETTİ

Akıncı, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit’i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Lefkoşa Dostluk Derneği Başkanı Ali Kansu’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Mersin Yenişehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Abdullah Özyiğit’i tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.

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