ÇAVUŞOĞLU, ÖZYİĞİT'İ KABUL ETTİ
Çavuşoğlu, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı’nı kabul etti
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu,temaslar bulunmak üzere ülkede bulunan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
Eğitim alanında yapılabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Özyiğit’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi ve Mersin ile Yenişehir halkına selamlarını iletti.
Etiketler : Nazım Çavuşoğlu, Abdullah Özyiğit
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