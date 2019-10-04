CUMHURBAŞKANI AKINCI, PİNCHER İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Christopher Pincher’i kabul ederek görüştü. Görüşmede Kıbrıs sorunu konusunda gelinen aşama ele alındı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Pincher’e referans kavramlarının oluşturulmasına Kıbrıs Türk tarafının yapıcı katkısını ve karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmede, İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Christopher Pincher’e Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rum tarafına yaptığı önerinin çıkış yolu olmaya devam ettiğini ifade ederek öneri konusunda ayrıntılı bilgilendirme yaptı.