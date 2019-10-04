"1992’DE YAŞANANLAR NEDENİYLE KAPIYI KAPATTIK"

Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu BRT’de katıldığı Gündem Artı programında son dönemde konuşulan YDP-DP işbirliği konusunu değerlendirdi.

Bazı basın organlarında Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi’nin birleşeceği manşetleri atıldığını anımsatan Zaroğlu, “altını çizerek çok net bir şekilde yeniden ifade ediyorum: Yeniden Doğuş Partisi sadece Kıbrıs Türk Halkı ile ittifak yapacaktır” dedi.

“Bizim ittifak yapacağımız bir siyasi parti asla olmayacaktır” vurgusu yapan Zaroğlu, bu yönde bir beklenti ve arzuları bulunmadığını söyledi.

Bertan Zaroğlu, Demokrat Parti ile sadece bazı meclis içi konularda ortak hareketin söz konusu olabileceğini ifade ederek, özellikle Anayasa değişiklik paketi hazırlanması esnasında bunun olabileceğini anlattı.

Demokrat Parti ile siyasi birleşme konusunda kapıyı neden bu kadar ısrarlı bir şekilde kapalı tuttuğu sorusunu yanıtlayan Zaroğlu, “1992’de YDP tabanını fazlasıyla üzen olayın üzüntüsünün 26 yıldır hala bitmediğini görmek mümkün. 1992’de hiç istenilmemesine rağmen, tabanın bu işe karşı çıkmasına rağmen maalesef Yeni Doğuş Partisi’ni Demokrat Parti’ye ilhak ettiler. Mal varlığımızla gittiğimiz DP’nin içinde eridiğimizi tüm Kıbrıs Türk Halkı tanıklık etti. Yaşanmış böylesi acılar varken böyle bir birlikteliğin telaffuzu bile insanları rahatsız ediyor” dedi.

Zaroğlu, kapıyı net olarak kapattığını ve bir başka siyasi parti ile işbirliklerinin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.