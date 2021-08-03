Cumhurbaşkanı Tatar bugün İstanbul’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenecek Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’nci yıl dönümü resepsiyonuna katılmak üzere bugün İstanbul’a gidecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul temasları sonrası, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönecek.