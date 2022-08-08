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Cumhurbaşkanı Tatar, Konya’ya gitmek üzere bu akşam Ada’dan ayrılacak

Cumhurbaşkanı Tatar, Konya’ya gitmek üzere bu akşam Ada’dan ayrılacak

Cumhurbaşkanı Tatar, Konya’ya gitmek üzere bu akşam Ada’dan ayrılacak

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya’ya gitmek üzere bu akşam Ada’dan ayrılacak…

Ankara üzerinden Konya’ya yarın geçecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, yarın sabah Ankara’da çeşitli temaslarda bulunacak ve aynı gün öğle saatlerinde Konya’ya geçecek.

Cumhurbaşkanı Tatar Konya’da 5. İslam Daynışma Oyunları Açılış Törenine katılcak.

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