Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ilk toplantısını yaptı

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Füsun Yıldız başkanlığında gerçekleşen toplantıya Prof. Dr. Erol Baysal, Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Doç. Dr. Süha Akpınar, Dr. Mehmet Başman ve Dr. Mert Taşkın katıldı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda vizyon ve misyon üzerinde görüşler bildirildi. Eylem planı ile ilgili çalışmalar başlatıldı.